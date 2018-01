El Niño deja más de 4 millones en Asturias 00:54 Siero. El responsable de la administración número 4 de Siero, Sergio Díez, brinda con su mujer, Natalia López. / SUSANA SAN MARTÍN La administración de Intu Asturias repartió 3.750.000 euros del segundo premio, el 18442 | En las localidades de Cabañaquinta y Caborana se vendieron dos décimos de este número, una recompensa de 150.000 euros JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Domingo, 7 enero 2018, 05:58

El Niño se dejó ver ayer fugazmente por Asturias. El tradicional sorteo del día de Reyes dejó en la región algo más de 4 millones de euros, la mayor parte gracias al 18442, el número agraciado con el segundo premio. La mayor tajada de esta tarta fue a parar a Siero. «Fue un subidón del copón». Así de explícito se mostraba el ovetense Sergio Díez Gil, propietario de La Regenta -la administración situada en el centro comercial Intu Asturias-, que repartió 3,75 millones de euros del segundo premio de la Lotería del Niño. Esta administración, la número 4 de Siero, vendió un total de cincuenta décimos (cinco billetes), que resultaron agraciados con 75.000 euros cada uno. Y la fortuna hubiera sido mucho mayor si no hubiera devuelto otras quince series equivalentes a otros 11,25 millones de euros.

Díez explicó que los cincuenta décimos agraciados habían sido vendidos por ventanilla, por lo que augura que el premio ha estado muy repartido. A este lotero de 35 años, que lleva cinco años al frente de La Regenta, le pilló el sorteo en casa de sus suegros y abriendo los regalos de Reyes de su hijo. Cuando se anunció que se había vendido en el centro comercial de Paredes, la alegría fue desbordante. Unos instantes después, recibió un mensaje con la buena nueva de Isabel Suárez, una de las dos trabajadoras de La Regenta, junto con Noelia Duarte. «Formamos un equipo, los tres dedicamos muchas horas y las campañas y los premios son un mérito de todos», subrayó.

05685. Vendido en Bilbao. 18442. Vendido en el centro comercial Intu Asturias, Cabañaquinta, Caborana y otros múltiples lugares. 23282. Vendido en Yecla, Murcia.

«A mí no me tocó nada», responde a la pregunta más frecuente que suelen hacerle cuando reparte un premio. «Lo mejor es la publicidad que te dan estos premios y que la gente confíe en nosotros». También aclara que los loteros «no nos llevamos ninguna comisión por dar un premio».

La suerte también llegó al concejo de Aller. Ana Belén García Tascón no tenía pensado abrir ayer su pequeña papelería de Caborana. Pero es que el negocio se compagina con el despacho de la Lotería Nacional y tuvo que acudir apresuradamente. «Estaba viendo el sorteo por la televisión en mi casa y fue cuando me enteré que había vendido el segundo premio», decía mientras abría la puerta del negocio. Poco después llegaba el delegado comercial de la entidad, Roberto Morales, para hacer entrega del diploma acreditativo de haber dado un poco de alegría con el 18442. «Creo que he vendido un décimo por la máquina», comentaba mientras comenzaban a llegar vecinos y conocidos para saber cuánto les había tocado. Finalmente solo fue un boleto el agraciado con un premio que suma 75.040 euros, porque también coincide con una terminación premiada. «No, no ha sido el número que jugábamos nosotros», se afanaba en explicar a los clientes habituales. «Una pena». Otro décimo premiado, también con otros 75.040 euros, fue a parar a Cabañaquinta. Begoña Diaz Trapiello está al frente de la Librería Juan que estaba abierta para poder vender la prensa de la jornada. «Sí, ha sido poco el premio pero estamos muy contentas de haber repartido algo de suerte».

Otro pellizco de la suerte fue a parar a la comarca del Nalón. La sidrería El Parque de La Felguera ha estado muy cerca del premio principal del sorteo de ayer. «Un número menos», decía resignado el encargado del establecimiento, Ángel Cabricano. Los 200.000 euros por décimo son para los boletos del 05685, vendido en Bilbao. «Nosotros tenemos la aproximación, porque jugamos el 05684; casi lo logramos». Eran muchos los clientes que se acercaban para preguntar cuánto les tocaba. «No es mucha la cantidad con lo que podría haber sido. Son 1.300 euros por décimo, pero estamos muy contentos porque está muy repartido. Hemos vendido un total de 160 billetes entre los habituales y los trabajadores». En total, el premio asciende a 208.000 euros.

Las terminaciones también dejaron buenas bolsas de premios, como los 30.000 euros repartidos en 300 décimos de la comisión de festejos de La Nueva por el 86458. La misma cantidad obtuvieron en la Asociación de Vecinos de Laviada con los 500 décimos del 81725. Una visita fugaz de El Niño que ha dado algunas alegrías.

