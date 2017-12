Lotería de Navidad 2017 | Un carnicero con suerte en la plaza de La Felguera Borja García Cuesta, en su carnicería de La Felguera, desde donde repartió la suerte. / JUAN CARLOS ROMÁN Borja García Cuesta vendió entre clientes, compañeros y amigos más de 30 décimos del cuarto premio que había comprado en Candás ÁLEX FUENTE LA FELGUERA. Sábado, 23 diciembre 2017, 04:33

Entre patas de cordero y cochinillos se repartió un puñado de suerte. Fue en una carnicería de la plaza de abastos de La Felguera, en Langreo, que ha vendido entre sus clientes más de una treintena de décimos del cuarto premio que había caído en Asturias. O sea, al menos 600.000 euros. «Casa Repinaldo -sidrería de Candás que ha repartido la suerte en la región- es cliente nuestro, y nos dio décimos. ¡Y ha tocado!», afirmaba Borja García Cuesta. «Si le digo la verdad, no tengo ni idea de cuántos boletos hablamos. No llevo la cuenta porque aquí no nos dedicamos a vender lotería», indicaba entre risas. «¿Qué cuántos llevo yo? Bueno, no creo que esa información tenga mucha importancia», bromeaba, pero sí que lleva alguno. «No voy a poder retirarme, la pena es que no es el Gordo, porque entonces...».

Lleva trabajando más de ocho años en este negocio familiar con cincuenta años de antigüedad. «¡Que va! Mañana -por hoy- no voy a poder celebrarlo, toca trabajar y hacer frente a los pedidos para la cena de Nochebuena. El domingo sí que saldré de fiesta con los amigos», adelantaba. Por cierto, que de esos décimos, algunos otros también viajaron a Gijón, a otra carnicería familiar. La alegría de Candás traspasó fronteras.