Lotería de Navidad 2017 | «Es un número muy feo, pero me fío de ti y me lo llevo» 00:19 Esteban Morales y Cristina Costales celebran con una botella de champán los 60.000 euros que han repartido. / ALEX PIÑA Esteban Morales es uno de los loteros de de la ovetense calle Gil de Jaz que repartió 60.000 euros de un quinto premio ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 23 diciembre 2017, 04:43

Ya había pasado el ecuador del sorteo cuando Esteban Morales y Cristina Costales gritaron de alegría en su administración de la calle Gil de Jaz. Habían vendido una serie del número 22.253, que resultó agraciado con un quinto premio. Los nervios iniciales hicieron que ambos creyesen que era «un cuarto», pero después escucharon con atención la narración de la televisión y se dieron cuenta de que habían repartido 60.000 euros.

Estos dos loteros vendieron los diez décimos agraciados «en septiembre» y aunque Morales no conoce a los clientes que adquirieron el número, si recuerda una anécdota que vivió al final del verano: «Un día se acercó hasta la administración un señor y me pidió un décimo acabado en tres y le di el 22.253». En un principio el hombre no estaba muy convencido con el boleto. «Tenía muchos doses y comentó que era un número feo», pero al final se lo acabó llevando, ya que «se fió de mi».

Tres meses después de esta conversación, este caballero se ha llevado una de las mayores alegrías de su vida. Resultó agraciado con un quinto premio de la lotería de Navidad. «No recuerdo bien si le vendí uno o dos décimos, pero como mínimo se ha llevado 6.000 euros», añadió Morales minutos antes de abrir la botella de champán con la que celebraron esta conquista.

Cerca en la calle Gil de Jaz, en Jovellanos, Julio y Rosa Acebal celebraban en plena acera haber vendido un décimo del 22253. Estos dos loteros tienen últimamente la suerte de su lado ya que desde 2014 «hemos vendido un premio todos los años y en 2012 dimos el Gordo», comentaban mientras abrían la botella de champán. Asimismo, Rosa añadió que este décimo lo había adquirido «una señora de Oviedo» que «nació en 1953».