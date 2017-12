Lotería de Navidad 2017 | La parroquia gijonesa de El Coto reparte 132.000 euros entre los vecinos Fernando Fueyo, párroco de San Nicolás de Bari, en El Coto. / UCHA Vendió papeletas con el número 73498, que reportan seis euros por cada euro jugado a cada poseedor de una de ellas MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 23 diciembre 2017, 02:26

La parroquia de San Nicolás de Bari, en el gijonés barrio de El Coto, repartió un total de 132.000 euros entre los vecinos gracias al número 73498, al coincidir con las dos últimas cifras del Gordo, el 71198. La parroquia vendía papeletas con dos números, de los que se jugaban 2,50 euros a cada uno. El párroco, Fernando Fueyo, indicó que «ya hay gente cobrando» y explicó que los abonos se realizan en el bar Valverde, ubicado en la calle Feijoo.

«A la gente le presta que haya tocado», explica Fueyo, que apunta que «la lotería tiene mucha tradición en este barrio y si un año no la hago me matan», dice entre bromas. Asegura que vender todos los años participaciones de lotería de Navidad le ayuda a cuadrar las cuentas de la parroquia, «si no, estaríamos en números rojos. Y con la de Reyes conseguimos organizar el campamento de verano».

Tal es el rendimiento que el párroco saca a la lotería que asegura que gracias a ella «pagamos la iglesia, que ahora cumplió 25 años y nos costó 110 millones de pesetas -661.000 euros-. Ya lo tenemos todo pagado». Este año, puso a la venta 44.000 euros en lotería, 22.000 de cada número, y solo con el porcentaje destinado a la parroquia consiguió 11.000 euros. Pero podría ser más, porque «no todo el mundo cobra y nos puede quedar un poco más».

También con las dos últimas cifras del Gordo resultó agraciado el número que jugaba la Sociedad Cultural Gijonesa, con lo que cada poseedor de una papeleta consiguió un premio de seis euros por euro jugado. Igualmente, la Asociación de Escritores Noveles repartió 7.500 euros con las dos últimas cifras del Gordo. Se vendió en papeletas de 3 euros, por la que cada agraciado recibirá 15.

La popular Peña Madridista Ibérica, ubicada en la calle Aguado, repartió entre sus simpatizantes otros 45.000 euros gracias a los 9.000 euros en papeletas que se vendieron del número 94986, que resultó agraciado con la pedrea.