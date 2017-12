«Vendimos una barbaridad de Lotería del Niño» Ángel Martínez, 'Repi', anoche, escancia un culín en el Restaurante Repinaldo. / JOAQUÍN PAÑEDA Domingo, 24 diciembre 2017, 03:57

Ángel Martínez, 'Repi', seguía ayer al pie del cañón, trabajando. Por mucho que el cuarto premio dio un alegrón, «son 20.000 euros, no da pa tanto, así que no queda otra que trabajar y tener la a la clientela contenta». Ayer el chigre estuvo «ambientado», con la barra a tope y dando comidas y cenas, quizá algo más que un sábado normal y , eso sí, despachando lotería del Niño a lo loco. «Traje esta mañana (por ayer), y ya vendí una barbaridad, entre 12 y 15 hojas, va a volar», apuntaba desde el establecimiento en el que las conversaciones seguían girando hacia el cuarto premio de la Lotería de Navidad. «No tengo avaricia ni nunca me faltó dinero», decía 'Repi', haciéndose un retrato a sí mismo que no incluye el ser muy fiestero. «Aquí dedicamos más tiempo de trabayar que de disfrutar».