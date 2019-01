La cafetería Dami, en Gijón, reparte 324.000 euros en la lotería de El Niño El Bar Dami de Gijón repartió miles de euros en El Niño. / DAMIÁN ARIENZA Vendieron participaciones del 46658 y del 16647, premiados con terminaciones de dos y tres cifras JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Gijón Domingo, 6 enero 2019, 20:40

En la cafetería Dami, en Gijón, han comenzado el año repartiendo alegría. Este establecimiento repartió en el sorteo de El Niño de hoy 324.000 en participaciones del 46658 y del 16647, premiados con terminaciones de dos y tres cifras. «Estamos contentos. Llevamos siete años con la cafetería y, para el tiempo que llevamos aquí, hemos repartido bastante», señaló Rubén Alonso, responsable del establecimiento.

Porque en esta cafetería gijonesa están abonados a la suerte. Desde que se hicieron con ella ya dieron 30.000 euros en el pasado sorteo de El Niño, 50.000 en el de Navidad de 2017 y 160.000 con extra del viernes de la ONCE, también en 2017. «Este año me ponían pegas por tener dos números a la venta. Siempre jugamos al 46658 en Navidad y me extrañó conseguirlo para el Niño», señaló Rubén Alonso, contento porque le siga sonriendo la fortuna.

Él y su familia han tenido una buena entrada de año y podrán darse algún que otro capricho gracias a este sorteo. «Nos hemos quedado con algo de lotería. Siempre lo hacemos», comentaba satisfecho.

