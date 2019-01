El Niño deja 1,2 millones de euros en Asturias

El Niño se acercó a Asturias, repartió algunas alegrías y se fue directo a Barcelona, donde dejó el grueso de sus millones. El sorteo extraordinario de Lotería celebrado ayer deja un balance de algo más de 1,2 millones de euros, repartidos entre La Fresneda, Lugones, Oviedo y Gijón, fundamentalmente.

Diez décimos del segundo premio, correspondiente al 61776, vendieron en la administración del centro comercial Azabache, regentada por Rosa Suárez Argüelles, la mayor alegría que deja este sorteo en Asturias: 750.000 euros. «Se vendió todo por ventanilla, pero posiblemente haya salido ya en noviembre, porque es de lo primero que ponemos a la venta», explicó la propietaria del despacho de lotería y vecina de La Fresneda, quien reconoció que la noticia la cogió totalmente por sorpresa, prácticamente desenvolviendo los regalos de Reyes. «Estaba en casa de mi hija», afirmó. «Estamos muy contentos y felices. En veinte años que llevamos en la administración llevamos dados ya muchos premios, aunque del Niño es el primero. Que lo disfruten con mucha salud, que es lo que se pretende», destacó esta lotera.

01:14 Vídeo. El sorteo de 'El Niño' reparte premios en Siero y Oviedo / CANAL 10

Así, se resarcieron de la campaña navideña, puesto que el 22 de diciembre no tuvieron la fortuna de repartir premios muy cuantiosos. «Tocaron pedreas, pero ninguno de los importantes. Ahora tocó más en el Niño, si bien el de Navidad es el sorteo por excelencia», afirmó para explicar que «este año superamos las ventas del pasado de lotería para el Niño y el día 22 también lo hicimos». Pese a la alegría, reconoció que aunque «el Gordo de Navidad es el premio que queremos dar todos, un segundo nos llena de orgullo».

Roberto Morales, delegado comercial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, se desplazó al centro comercial Azabache -cerrado al ser festivo- para felicitar a la lotera. Destacó que, en temas de compra de lotería, los asturianos, cada año «estamos ahí siempre, con la espada de Pelayo».

Rosa Suárez no se quedó ayer con toda la suerte. Además de los diez décimos del segundo, dio otros cincuenta del número posterior al primero, el 37143, dotados con 1.300 euros cada uno. Una treintena de ellos los vendió en ventanilla. Los otros 20 se fueron al bar Lennon´s, en Lugones, donde lo celebraron a lo grande. Chus García, propietario del emblemático establecimiento y adorador confeso de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, explicó que el de ayer fue «un día muy guapo, porque dimos entre un montón de gente que para en nuestro bar. Además, un pellizquín de dinero nos ayuda en todo lo que hacemos de música».

Chus García, que también es el promotor de la asociación cultural 'Hope to be there', que todos los años lleva a bandas asturianas a actuar en el mítico club The Cavern, en Liverpool, explicó que su mujer Noelia y él se hicieron con dos décimos del número posterior al primero, pero «tanto empezamos a dar, que nos quedamos nosotros sin ella y la lotera nos consiguió, al final, unos décimos para nosotros en Madrid. Es decir, que los míos no los tengo. Están en la caja fuerte de una administración madrileña. Nos tocó también, pero casi quedamos sin nada».

La suerte también llegó a Oviedo, aunque de refilón. El estanco 'El Bohío de Xuan' vendió a través de terminal un décimo del segundo premio. Otros 75.000 euros que sumar al botín asturiano. «Pusimos la Lotería apenas hace tres semanas y mira, ya hemos dado un segundo premio. Es la mejor manera de estrenarse, por la puerta grande, porque sí creíamos que íbamos a dar algún premio, pero no tan pronto», explicaron Rosa Martínez y Gemma Álvarez, las dos encargadas de este establecimiento ubicado en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias, quienes desconocen la identidad de la persona a la que sonrió la fortuna. «El ganador puede ser un vecino o alguien que pase por aquí porque viene al HUCA. No lo sabemos», aclararon.

Tras brindar con sidra y hacerse las fotos de rigor con el número, la buena nueva corrió como la pólvora entre los habituales, que felicitaron a Martínez y Álvarez mientras despachaban los periódicos del día. «Me alegro por ellas, siempre es bueno para el negocio dar premios», resumieron los clientes.

Felices estaban también en la cafetería Dami, donde repartieron 324.000 euros con los números 46658 y 16647, todo en participaciones. «Estamos contentos. Es una buena forma de empezar el año», señaló su responsable Rubén Alonso.

Tres cifras han sido las que han llevado algo de alegría del sorteo a la localidad allerana de Moreda. Son las correspondientes al premio de 1.000 euros por serie a la terminación 172. Y es que la Banda de Gaites el Gumial jugaba el 93172. Gracias a las participaciones vendidas se han repartido un total de 25.000 euros en premios entre los vecinos de la población, explicaba ayer el responsable de la agrupación, Diego Lobo Tuñón. La guinda a un sorteo del Niño que ha vuelto a ser esquivo con Asturias, a pesar de haber dejado algunas alegrías.