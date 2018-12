El 21015, segundo premio de la Lotería de Navidad Nerea Pareja Martínez y Alonso Dávalos Durán, primera pareja de niños en el sorteo Extraordinario de la lotería Navidad,. / EFE Ha sido repartido en Almansa, Albacete, Pedregué y Castellbisbal ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Sábado, 22 diciembre 2018, 11:10

El segundo premio no se ha hecho esperar este 22 de diciembre. Eran las 9:30 cuando Alonso Dávalos, el niño más pequeño de entre los que cantan este año la Lotería de Navidad, de ocho años, y Nerea Pareja, han anunciado que el número 21015 era el premiado con 1.250.000 euros. Parece que este premio cada año se vuelve más impaciente, pues en 2017 fue cantado a las 9:55.

Ha sido repartido entre las ciudades de Almansa, Albacete, Pedregué y Castellbisbal, en Barcelona. La administración número dos de Almansa, en la calle Mendizábal, ha sido la que más series de este número ha vendido, 139, lo que equivale a más de 150 millones de euros. En Albacete se han repartido veinte series, en Pedreguer diez y en Castellbisbal una.

Anteriormente, entre algunas lágrimas que le han quebrado la voz a Nerea, los menores ya habían proclamado dos quintos premios, que han recaído en los números 47862 y 07568, dotados con 60.000 euros en cada serie. Para calmar a la niña el público se ha volcado con un gran aplauso.

María Jesús, la madre de la pequeña, sentada entre el público, ha dicho al término de la primera tabla que debido a los nervios, su hija «no había cenado» la noche anterior y que cuando la pequeña ha roto a llorar lo único que ha querido hacer ha sido «subir a darle un abrazo». Cabe añadir que, curiosamente, la menor que ha extraído la bola del premio ha sido su hermana Daniela. Mientras que su hermano mellizo Ángel, que también forma parte del elenco de los niños de San Ildefonso aunque este año sin participar, ha dicho que es «normal ponerse nervioso al cantar un premio».

«Me he tomado una tila»

Ana, la lotera que ha repartido el premio en Almansa, casi no podía ni hablar al preguntarle cómo se sentía al haber repartido 139 series del segundo premio. «¡El teléfono no para de sonar!», ha dicho, «prácticamente todo se ha vendido en el pueblo porque es un número abonado». La lotera también ha explicado que aunque sí han dado muchos premios en sorteos semanales, desde el año 2000 no daban un primer premio en esta administración.

Por su parte, Jose Ángel, de la administración de Albacete, situada en la Avenida de España, 17, ha expresado muy emocionado que es la primera vez que venden un gran premio. «¡Estoy tan nervioso que me he tenido que tomar una tila!», ha dicho.